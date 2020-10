“Quando a minha mãe se curar talvez eu possa vê-la.” Audições de crianças desvalorizadas em tribunal

Maria sofre de um quadro de ansiedade grave. Mesmo assim, enfrentou o tribunal para dizer que não pode estar, conviver ou viver com a pessoa que lhe colou à infância o ambiente sufocante do alcoolismo. “Não desejo nada com a minha mãe, não desejo estar com ela. Foram cinco anos com ela a chamar-me nomes todos os dias. Comecei a fazer-lhe frente, já não queria saber se ela me batia ou não. Quando ela se curar, talvez eu possa voltar a vê-la. Eu só gostava que a minha mãe fosse como a minha tia e soubesse cuidar de mim.”

Continuar a ler