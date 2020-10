Covid-19: Santo António no Porto está prestes a esgotar capacidade de cuidados intensivos

O Hospital de Santo António, no Porto, esgotou a capacidade de internamento em cuidados intensivos para doentes covid-19 destinada inicialmente para pacientes em estado grave mas está a preparar a abertura de outras camas com “sacrifício” de blocos operatórios, disse este sábado à agência Lusa o director clínico, José Barros.

“A maior pressão, actualmente, é nos cuidados intensivos. Já esgotamos a nossa capacidade. Temos 28 camas [dedicadas à covid-19] e 24 para não covid que temos de manter. Nessas não tocamos. Para covid podemos ir às 32, mas isto já é com sacrifício de um bloco operatório de otorrinolaringologia e estomatologia”, explicou o director clínico do Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), que inclui o Hospital de Santo António.

No total, o CHUP dispõe actualmente de “56 camas de cuidados intensivos” e, na quarta-feira, começou a ser montada no exterior uma estrutura modular para 36 camas de enfermaria destinadas a doentes não covid, com ar condicionado e casas-de-banho, explicou ao PÚBLICO uma fonte do CHUP. A estrutura já estava prevista antes da pandemia para dar apoio ao serviço de urgência que ia entrar em obras e abrirá quando for necessário, acrescentou.

Neste sábado, estavam internadas com covid-19 em enfermarias 115 pessoas, incluindo três crianças no Centro Materno Infantil do Norte, unidade que faz parte do CHUP.

“A situação do Hospital de Santo António é preocupante (...). É uma progressão rápida. Todos os dias temos mais doentes do que no dia anterior e a nossa angústia é não sabermos onde isto vai parar. Estamos muito perto de atingir a capacidade [máxima em enfermaria]”, disse José Barros à Lusa.

Especialidades como infecciologia, pneumologia, medicina interna, gastroenterologia e cirurgia geral “já tiveram de sacrificar camas”, mas José Barros sublinhou que “os hospitais não estão apenas a cuidar covid”.

“Às vezes passa a ideia de que os hospitais só estão dedicados à covid. Isso não é verdade. Os cirurgiões estão disponíveis. Mas podemos não ter anestesistas. E os blocos operatórios podem estar convertidos em unidades de cuidados intensivos. Isso é que limita a actividade cirúrgica”, explicou.

Ainda sobre a capacidade para internamentos em enfermaria, José Barros adiantou que com a “reconfiguração de espaços” poderá “chegar a 125 [camas] este fim-de-semana e a 163 segunda ou terça-feira”.

O director clínico do Hospital de Santo António alertou ainda que “o perfil de doente que o hospital está agora a receber é diferente [face à primeira vaga]”, uma vez que antes foram internados doentes “praticamente assintomáticos” e “agora só são internados doentes com insuficiência respiratória”.

“O número de doentes é agora muito maior. Se fossemos a internar com os critérios da primeira vaga, teríamos centenas internados”, referiu, aproveitando para “desmistificar algumas mensagens que podem estar a criar confusões”.

“Ao contrário do que se diz, temos [internados] de todas as faixas etárias. Admito que se possam encontrar mais jovens porque se testa mais (...). Nesta segunda vaga, neste hospital, a mortalidade é inferior à que foi na primeira. E os doentes têm alta mais rapidamente também porque os critérios de alta foram aligeirados”, analisou.

O director clínico do CHUP também descreveu que o “serviço de urgência está reconfigurado de uma forma que nunca esteve antes”, o que “gasta muitos mais recursos”. Em causa está a existência de três áreas: para admissões de doentes com teste positivo à covid-19, área respiratória e ala para doente que não é doente covid ou não tem sintomatologia respiratória.

“Portanto, um especialista que antes se movimentava em todas as áreas e dava uma opinião aqui e outra ali, agora não pode. Para o fazer tem de equipar, desequipar. Obriga a mais pessoas e mais recursos. Já temos o reforço de pessoas que antes, pela natureza da sua especialidade, estavam isentas de fazer serviço de urgência”, descreveu.