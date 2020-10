Consultas não presenciais nos centros de saúde cresceram 81%

Entre Janeiro e Setembro realizaram-se nos centros de saúde perto de 23 milhões de consultas, um decréscimo de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas é no tipo de consultas que está a grande diferença. “Tem-se observado um crescimento expressivo relativamente às consultas não presenciais que, em Setembro de 2020, registava um aumento de 81% face a 2019”, informa, em resposta ao PÚBLICO, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Continuar a ler