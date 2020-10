Costa volta a cair nas sondagens. Marcelo também, mas segura eleitores à direita

A pandemia continua a fragilizar o primeiro-ministro nas sondagens e as avaliações positivos dos portugueses à actuação de António Costa voltam a cair de mês para mês. Segundo o barómetro político da Aximagem para o Jornal de Notícias e TSF, 51% dos portugueses avalia de forma positiva a governação de António Costa - é uma queda de três pontos percentuais em relação a Setembro e 12 pontos desde Julho.

As avaliações a Marcelo Rebelo de Sousa são mais animadoras para o Presidente, mas a tendência de descida continua, acentuada pelo crescimento da pandemia no país e quando estamos a poucos meses das eleições presidenciais: 60% dos eleitores portugueses avalia positivamente a acção de Marcelo.

O primeiro-ministro, além de ser menos preferido que o Presidente, depende mais dos eleitores do seu próprio partido. Entre eleitores socialistas, 85% dão nota positiva a António Costa e 84% a Marcelo; à direita, entre eleitores do Chega, CDS e IL, os dois têm avaliação negativa. Mas entre o eleitorado do PSD, Marcelo ganha claramente a Costa: 43% avalia de forma positiva o Presidente da República, contra 7% das avaliações positivas ao líder do Governo.

Em termos demográficos, tanto o Presidente como primeiro-ministro têm mais força junto do eleitorado mais velho e mais pobre.

Em termos de confiança e exigência, os resultados mantêm-se estáveis relativamente às sondagens anteriores: 45% dos portugueses dizem que confiam em Marcelo Rebelo de Sousa e 13% diz que confia em Costa.

Além disso, há mais um dado a ter em conta sobre a actuação do Presidente: 70% dos eleitores pede que o Presidente seja mais vigilante com a acção do Governo e apenas 22% afirma que Marcelo não precisa de exigir mais a Costa - sendo que as opiniões neste ponto são mais uniformes e homogéneas em termos demográficos.

No que toca ao Governo, 45% dos portugueses avalia de forma positiva a gestão do executivo: o saldo é positivo, já que apenas 30% chumba o Governo de António Costa, mas a margem de erro continua a apertar.

Oposição criticada à esquerda e à direita

Nas bancadas do Parlamento, a oposição ao Governo continua a ser mal vista pelos portugueses, que dão uma nota negativa a todos os partidos, excepto entre os eleitores do PAN. A sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias e TSF dá conta de que 38% dos portugueses estão insatisfeitos com a oposição e apenas 27% dão nota positiva (ainda assim, o intervalo encurtou neste mês de Outubro, de 17 pontos percentuais para onze). Isto apesar da maioria dos portugueses votar, precisamente, em partidos da oposição.

Só o grupo de eleitores entre os 35 e os 49 anos é que avalia positivamente a oposição a Costa.

Entre eleitores do PAN, as reacções à oposição são positivas. A oposição é mais criticada entre eleitores socialistas do que entre eleitores do PSD, mas é mais dividida do que seria de esperar. Se os apoiantes do partido dirigido por Rui Rio dividem-se ao meio, o saldo negativo entre as opiniões dos eleitores do PS é de apenas três pontos percentuais.

É entre o eleitorado à direita do PSD (Il, CDS e Chega) que a oposição é mais criticada, com as avaliações negativas junto dos três grupos a ultrapassarem sempre os 60%.