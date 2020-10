Costa: “Esta subida conduzir-nos-á a uma situação insustentável do SNS”. Testes rápidos começam a 9 de Novembro

“Estamos agora num crescimento que começou por ser progressivo e que nos levou a decretar o estado de contingência em meados de Setembro e, há cerca de 15 dias o estado de calamidade. Esta subida conduzir-nos-á a uma situação insustentável do SNS”, diz o primeiro-ministro, que aproveita para mostrar um gráfico que assinala a queda abrupta no volume de negócios do comércio na sequência do confinamento de Março e a consequente retoma desde Maio.

“O desconfinamento permitiu a evolução da economia”, refere António Costa que refere ainda os custos afectivos e sociais do estado de emergência.

Os testes rápidos, em colaboração com a Cruz Vermelha, começarão a ser usados a 9 de Novembro.

Portugal teve primeiro travão em Março

O país entrou em estado de emergência a 19 de Março que apenas foi levantado a 2 de Maio.

Portugal contou, este sábado, mais 2831 recuperados e tem 58.492 casos activos de infecção pelo novo coronavírus, mais 1137 do que na sexta-feira. Estão internadas 1972 pessoas, das quais 286 nos cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, já se confirmaram 141.270 casos e morreram 2507 pessoas. Actualmente, Portugal tem mais de 58 mil casos de covid-19 activos, sendo a região do Norte e da Grande Lisboa as mais afectadas.

