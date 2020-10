Costa reúne-se com Marcelo na segunda-feira, às 10h30

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou neste sábado que já solicitou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma audiência para eventual declaração do estado de emergência nos concelhos com maior taxa de contágios com o novo coronavírus. A reunião com Marcelo irá ocorrer na segunda-feira, às 10h30.

De seguida, o Presidente da República recebe, ao longo do dia, os nove partidos com assento parlamentar, disse à Lusa fonte de Belém.

“Já solicitei ao senhor Presidente da República uma audiência, tendo em vista transmitir-lhe o que o Conselho de Ministros entendeu sobre a eventual declaração do estado de emergência aplicável ao conjunto dos concelhos que venham a ser abrangidos caso cumpram o critério de terem mais de 240 infectados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias”, disse.

Se fosse declarado agora o estado de emergência, seriam abrangidos os 121 concelhos (além de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira) para os quais foram decretadas medidas mais apertadas de combate à covid-19.

O Presidente da República admitiu na quinta-feira que, após a declaração ao país do primeiro-ministro, no briefing do Conselho de Ministros, também ele poderá fazer uma comunicação, mas não no imediato. “Depois, eu admito eventualmente dizer alguma coisa ao país no decurso da semana que vem”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.