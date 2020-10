Regresso ao futuro: o papel da tecnologia na resolução dos grandes desafios

No filme Regresso ao Futuro de Robert Zemeckis, os personagens principais navegam entre o passado e o futuro num longo processo de descoberta e transformação. Ao longo destas viagens, Marty (um dos protagonistas) tem como missão principal consertar os danos por ele criados na história.

Apesar de a ficção e a realidade se cruzarem mais do que julgamos, ainda não temos a capacidade de viajar no tempo ou consertar os danos que temos vindo a criar ao longo da história. Sabemos hoje que os grandes desafios ambientais ou, em geral, da sociedade resultam da intervenção humana (aquecimento global, desigualdade social, etc.). Sabemos também que a inversão desses danos é particularmente difícil porque, ao contrário dos personagens do filme, não podemos mudar o passado. Podemos, no entanto, mudar o futuro e as consequências das nossas acções.

O nosso futuro está em causa, mas o regresso a um futuro melhor não implica mudar o passado; implica olhar para o futuro com as ferramentas que a modernidade nos dá para criar um mundo melhor.

Os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU são um bom exemplo de construção de um quadro comum de intervenção na sociedade e de redefinição do nosso futuro conjunto. Todavia, continuamos longe de os atingir. Apesar de todos os esforços desenvolvidos por organizações privadas, públicas e sociais na recolha e análise de dados, apenas 32% dos indicadores constantes dos ODS são devidamente monitorizados e seguidos segundo um relatório produzido pela ONU em 2019. Esta é uma das razões pelas quais é fundamental olhar para o papel que a tecnologia pode ter na resolução dos grandes desafios dos nossos tempos.

Há três grandes áreas onde a tecnologia pode desempenhar um papel relevante na aceleração do impacto positivo na sociedade:

1. Data Science como força para o bem

Existem movimentos globais – por exemplo, o Data Science for Social Good – que têm feito um trabalho extraordinário na construção e disponibilização de bases de dados sobre os principais problemas da sociedade. A verdade é que é possível fazer mais. Os data scientists têm desempenhado um papel importante na sociedade actual. Este papel passará a assumir uma relevância ainda maior no futuro. Esta profissão é particularmente importante quando falamos de impacto. Isto é tanto mais verdade quanto mais evoluímos para uma sociedade de riqueza onde o talento procura mais propósito na sua carreira. A mistura destas duas realidades permitirá no futuro a captação de talento capaz de analisar dados, prever o impacto e construir abordagens comuns na sua avaliação. Esta nova realidade permite igualmente a criação de mecanismos de informação, decisão e de reporte, públicos e privados, mais eficientes, accountables e transparentes. Competições como o Data Science Africa e o Google’s AI Impact Challenge são bons exemplos de aplicação de data science for social good.

2. Escalar o impacto

A tecnologia também tem o potencial de escalar soluções para os grandes desafios globais. Na realidade, a tecnologia permite a linearização de soluções, fazendo com que ganhem a capacidade de crescer exponencialmente. A propósito disto, é importante olharmos para os esforços que as grandes organizações têm realizado no apoio a iniciativas de impacto. O Social Innovation Tournament (SIT), promovido pelo Instituto do Banco Europeu de Investimento (BEI), foca-se no apoio a soluções com grande potencial de escala, sendo a grande maioria suportados por tecnologia. A Navilens – aplicação que garante o acesso sem limitações a pessoas com dificuldade de visão – ou a Beeomonitoring – plataforma que utiliza abelhas como drones e inteligência zrtificial na produção e análise de dados para a conservação de ecossistemas – são boas ilustrações de soluções que utilizam a tecnologia para escalar o seu impacto nas comunidades, em públicos vulneráveis ou no ecossistema.

3. Coligações vencedoras

Finalmente, a tecnologia aproxima-nos. Esta é uma ideia tão simples quanto difícil de implementar. A construção de coligações vencedoras focadas no bem comum permitirá produzir mudanças sistémicas. Estas mudanças podem acontecer num sector, numa indústria ou na sociedade como um todo. A Plataforma Fashion for Good é um bom exemplo numa indústria que contribui para muitos dos desafios que temos enquanto sociedade.

