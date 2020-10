Nice: foi detido um terceiro suspeito de colaborar com atentado na basílica de Notre Dame

Foi detida mais uma pessoa pela polícia francesa na sequência de um atentado em Nice, que matou três pessoas e deixou muitas feridas na quinta-feira. Segundo a agência Reuters, citando fonte da polícia francesa, o suspeito foi detido na sexta-feira.

A terceira detenção relacionada surge depois de, na sexta-feira, ter sido detido outro homem de 35 anos, residente em Nice, por suspeitas de que se tenha reunido com o autor do atentado no dia anterior.

O principal suspeito do ataque foi neutralizado pelas autoridades com uma arma de fogo e transportado para o hospital, onde se encontra em estado crítico.

Na sequência do atentado na basílica de Notre Dame, em Nice, o Presidente Emmanuel Macron decretou estado de alerta máximo para todo o país e anunciou a mobilização de 7 mil militares para “proteger todos os lugares de culto e, particularmente, as igrejas”.

É o segundo atentado no espaço de poucas semanas e o segundo com contornos perturbadores - em Paris, um professor foi decapitado por mostrar caricaturas de Maomé nas suas aulas. E também esta quinta-feira, na cidade francesa de Avinhão, um homem armado com um revólver foi abatido pela polícia. As autoridades não fazem, no entanto, qualquer ligação entre os dois incidentes de quinta-feira.

A recente onda de atentados fez aumentar as críticas de Macron ao fundamentalismo islâmico, afirmando que este ataca a liberdade de expressão. Depois da morte do professor de História parisiense, o Governo autorizou rusgas, detenções, planos de deportações e o desmantelamento de organizações entendidas como fundamentalistas islâmicas.