Florida está a detectar mais problemas em votos de negros e hispânicos do que de brancos

No estado que decidiu a eleição dos Estados Unidos de 2000 e cujos resultados chegaram ao Supremo Tribunal, as autoridades estão a anular mais votos por correspondência de negros e hispânicos do que de brancos, pondo em causa o resultado da eleição na Florida. Os boletins assinalados como tendo pequenos problemas podem ser remediados até 5 de Novembro às 17h locais (21h em Portugal continental) ou serão rejeitados.

