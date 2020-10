Um fim-de-semana assombrado (com doçuras e travessuras) num ano de medos

Em Melgaço, a tradicional Noite dos Medos é, este ano, substituída por um desafio à população: decorar ruas, casas e espaços comerciais a preceito, para que o cenário fique à altura da ocasião. As bruxas passam também pela Casa da Cultura e pelo Castelo.

No Sea Life do Porto há “Oceanos Assombrados”. É esse o nome do programa que, nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro, das 10h às 19h, enche o aquário com mistérios e travessuras, “especialmente açucarados e assustadores”. A entrada custa 13,95€ (9,50€ para crianças dos 3 aos 12 anos e grátis para menores de 3 anos e “mascarados a rigor”).

Em Lisboa, o terraço da Casa do Capitão, no Beato, recebe Músicas de monstros que não metem medo: um concerto de Gui Calegari para crianças (11h10, 5€), B Fachada (18h30, 15€) e o DJ set Vraaaalloween Venga Venga! (21h, 4€).

Pelos jardins da Casa Roque Gameiro, na Amadora, andam robertos assustadores e é ensinada a arte bonecreira pelos Robertos Santa Bárbara, ilustres entendidos na matéria (dia 31 de Outubro, a partir das 15h, entrada gratuita sujeita a inscrição em [email protected] ou T. 214369090).

Em Portimão, há vídeos e histórias online, cortesia da colaboração entre a Quinta Pedagógica e a Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, que cede o espaço na sua conta de Facebook e convida miúdos e graúdos a assistir aos vídeos Sopa de travessuras (11h), Bolo de abóbora à moda das bruxas (15h), Como se faz um fantoche? (17h) e Quem inventou o Halloween? (21h).

Num fim-de-semana em que desaconselham deslocações, o Halloween também pode ser bem passado em casa, a ver televisão.

Os canais enchem-se de especiais de Halloween (alguns já em marcha há alguns dias, em jeito de contagem decrescente). Sejam filmes, séries ou maratonas, há propostas para todos os gostos e idades na noite mais assustadora do ano.

M. Night Shyamalan, especialista em incorporar traços sobrenaturais nas tramas e em trocar as voltas ao espectador – com plot twists que, não raras vezes, obrigam a rever os filmes em busca das pistas que escaparam ao primeiro olhar –, é a aposta do TVCine Action para a noite de 31 de Outubro. O Protegido, história de um homem invulnerável (Bruce Willis) a cruzar-se com outro que sofre de “ossos de vidro” (Samuel L. Jackson), abre as hostilidades às 18h50, seguido dos extraterrestres de Sigs - Sinais (às 20h40) e dos segredos d’A Vila (às 22h30), com continuação no domingo, à boleia da estranha causa d’O Acontecimento protagonizado por Mark Wahlberg (às 20h55) e d’A Visita de dois adolescentes à misteriosa quinta dos avós (às 22h30). No mesmo canal, destaca-se – mas não se recomenda a cardíacos – a exibição, de sábado para domingo (à 00h30), de Shining, um dos maiores clássicos do cinema de terror, realizado por Stanley Kubrick, a partir do romance de Stephen King.

A propósito de clássicos arrepiantes, o AXN Movies propõe toda uma jornada pelo universo Alien. Às 11h53, transmite Alien, o Oitavo Passageiro. Datado de 1979 e realizado por Ridley Scott, é o tomo inaugural da saga que opõe Ellen Ripley (Sigourney Weaver) a um alienígena letal. Aliens: o Recontro Final (13h45), Alien 3 - A Desforra (15h57), Alien: O Regresso (17h48), Aliens vs. Predador 2 (19h36) e Prometheus (21h10) completam o cardápio.

No Cinemundo, a programação especial de sábado abre às 18h40 com Hugh Jackman na pele do caçador de vampiros Van Helsing, no filme de Stephen Sommers. À noite, cai o pesadelo contínuo de Feliz Dia para Morrer, de Christopher Landon (às 20h50), surge um Nicolas Cage torturado em Destino Infernal (às 22h30), faz-se A Evocação dos arquivos dos Warren, casal (real) de investigadores do paranormal, numa obra de James Wan que encetou toda uma saga cinematográfica (à 00h15), e, finalmente, escancaram-se as portas de uma casa assombrada em Hush - Malévolo (às 2h10).

Na Fox, Vin Diesel é O Último Caçador de Bruxas (às 21h20), enquanto Keanu Reeves se apresenta, em Constantine, como o homem que foi ao inferno e voltou (às 23h15). Vampiros e lobisomens ocupam o serão do Fox Movies, com dois títulos da saga Underworld, dirigidos por Len Wiseman e protagonizados por Kate Beckinsale: O Submundo (22h30) e Evolução (à 00h20).

Para um Halloween de boca aberta mas para gargalhadas, o canal a sintonizar é o Fox Comedy, onde, às 23h, se apresenta a sátira aos clichês do cinema de terror Scary Movie 4 - Que Susto de Filme!. É também aqui que se pode ver uma maratona temática de Uma Família Muito Moderna, às 21h, com meia-dúzia de episódios nos lares-espirituosos-lares do clã Pritchett-Dunphy-Tucker. Antes, às 16h40, também Os Simpsons andam em aventuras arrepiantes, no tradicional episódio do Dia das Bruxas, da 15.ª temporada.

Para os mais pequenos, a animação começa mais cedo. Na manhã de 31 de Outubro, às 11h20, a RTP2 exibe Mary e a Flor da Feiticeira, realizado pelo japonês Hiromasa Yonebayashi e inspirado em The Little Broomstick, da escritora britânica Mary Stewart. Já o TVCine Emotion tem agendada, para 11h45, uma viagem para A Ilha do Halloween, de Sean Patrick O’Reilly. Ambos os filmes são emitidos na versão portuguesa.

Os canais infantis investem, ao longo do dia, em maratonas de episódios especiais das séries das suas grelhas. No Panda, sobressai ainda uma história dos Super Monstrinhos sobre o Dia das Bruxas (às 11h30 e 17h45); no Nickelodeon, a mini-série Quem Tem Medo do Escuro? (às 15h45); e, no Disney Channel, a partir das 11h10, os filmes de fantasia Magia ao Contrário, Os Descendentes 2, Os Descendentes 3 e Zombies 2.