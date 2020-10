Eleições americanas serão as mais concorridas de sempre: voto antecipado poderá chegar aos 100 milhões antes do dia de eleições

Para votar nos Estados Unidos, muitos eleitores têm de navegar uma rede de dificuldades. Longas filas, algumas que duram dias inteiros; boletins para votar por correio que tardam em chegar; decisões do Supremo Tribunal que limitam o voto por correspondência; o fecho em alguns Estados de pontos de voto para tentar minimizar o impacto de eleitores em zonas desfavorecidas; e uma pandemia que tem arrasado o país. Nada disto importa para os eleitores americanos: já votaram antecipadamente mais de 85 milhões de pessoas e este ano, a barreira dos 150 milhões de votos deve ser ultrapassada.

Faltam quatro dias para a noite eleitoral e é possível que, antes do dia 3 de Novembro, já tenham caído nas urnas 100 milhões de votos antecipados.

No Estado do Texas, a situação é ainda mais surpreendente: além da região tipicamente republicana se ter tornado num campo decisivo da luta entre Biden e Trump, o voto antecipado em 2020 já ultrapassou o total de votos contados em 2016: já votaram mais de nove milhões de pessoas no Estado.

No Hawai, a situação é idêntica. Em dez Estados considerados decisivos para atingir os 270 votos eleitorais necessários para ficar a Presidência, como a Georgia, a Florida, a Carolina do Norte, o Arizona e o Nevada, o voto antecipado já ultrapassou 80% do voto total de 2016.

A pandemia forçou muitos a optar votar por correio ou votar antecipadamente, em vez de correr às urnas no dia de eleições. Se o Presidente Donald Trump e os republicanos estão à espera de uma chuva de votos no dia 3 de Novembro, Joe Biden e a campanha democrata estão a contar com o voto antecipado para assegurar Estados que viraram a favor de Trump em 2016.

E as sondagens vão ao encontro desta tendência: segundo uma sondagem do New York Times e da Sienna College, os eleitores registados como democratas estão mais virados para o voto antecipado, enquanto que os eleitores registados como republicanos preferem esperar para votar no dia de eleições.

Isto também implica que decisões do Supremo Tribunal que limitem a importância de votos por correio que cheguem depois do dia 3 de Novembro, vão impactar mais a campanha democrata de Joe Biden do que a de Trump.