Cidade do Porto com pouco movimento após restrições de circulação

Poucas pessoas, poucos carros e ruas vazias. Da Ribeira à Baixa a cidade do Porto esteve despida de gente este sábado, fruto das medidas implementadas pelo governo para controlar a pandemia de covid-19, que começaram na quinta-feira e vão continuar até terça-feira.

A zona do país mais afectada pela pandemia é a região do Norte, que tem o maior número acumulado de casos – 63.327 infecções. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 59.343 casos; o Centro, com 12.287 casos; o Algarve, com 2779 casos; e o Alentejo com 2734 casos. Os Açores contabilizam 369 casos de infecção e a Madeira registou até agora 440 casos.