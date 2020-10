MotoGP em Portimão não terá público

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, este sábado, que o MotoGP não terá público. “Já foi comunicado ao promotor que o próximo grande prémio de motociclismo (MotoGP) não terá público”, afirmou o primeiro-ministro.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, foi escolhido para uma das corridas do Campeonato do Mundo da mais importante categoria do motociclismo de velocidade. A prova realiza-se a 20 e 22 de Novembro, em Portimão.

Prova de F1 falhou teste de público nas bancadas

A decisão surge depois de Portugal ter recebido no passado fim-de-semana uma prova do campeonato do Mundo de Fórmula 1 pela 17.ª vez, beneficiando da revolução na época provocada pela pandemia de covid-19. No total, foi autorizada a presença de 27 mil espectadores nas bancadas. Só que a forma como o público não guardou as distâncias de segurança durante a competição mereceu críticas de diversos sectores, incluindo das autoridades de saúde. Graça Freitas assumiu que “houve coisas que correram bem e coisas que correram menos bem”, embora tivesse acrescentado que a situação não tinha sido “catastrófica”.

Na conferência de imprensa deste sábado, contudo, o primeiro-ministro voltou a criticar a forma como a prova foi organizada. “Já foi comunicado ao promotor que o Grande Prémio de motociclismo não terá público, porque está revelada a incapacidade de organizar eventos com público. Não podemos voltar a correr riscos, e, portanto, não está autorizado”, disse António Costa.