João Félix empurra Atlético para a vitória frente ao Osasuna

Com dois golos assinados por João Félix, o Atlético de Madrid venceu este sábado no terreno do Osasuna, por 3-1.

O português abriu o marcador aos 43’, na cobrança de uma grande penalidade, e apontou o segundo da sua equipa, aos 69’. Pelo meio, ainda falhou outro penálti, aos 48’, enviando a bola ao poste.

A dez minutos dos 90’, Ante Budimir ainda reduziu para a equipa da casa, mas, em cima do final Lucas Torreira confirmou o triunfo dos visitantes.