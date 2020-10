Inês Marques continua a subir, Bruno Silva brilha nos homens

Não foi a aguardada etapa na ilha do Pico, com a escalada ao ponto mais alto de Portugal – culpa da sempre traiçoeira meteorologia dos Açores -, mas o terceiro dia do Golden Trail Championship (GTC), evento promovido pela Salomon e que junta na ilha do Faial a elite do trail mundial, voltou a pautar-se pelo alto nível da competição e pelo domínio do polaco Bart Przedwojewski e da suíça Maude Mathys, que repetiram as vitórias da etapa anterior. Entre os atletas nacionais, o destaque vai para Inês Marques e Bruno Silva, que conseguiram excelentes resultados.

Com a anulação da etapa no Pico, o GTC manteve-se no Faial e, ao terceiro dia, as condições climatéricas sofreram uma ligeira melhoria, apesar de continuar a haver muita humidade e vento na costa Norte da ilha açoriana.

Com um percurso de aproximadamente 30 quilómetros, com partida e chegada no vulcão dos Capelinhos, a terceira etapa contava com uma primeira parte plana junto à costa, seguindo-se depois a difícil subida à Caldeira do Faial e o regresso ao ponto de partida pelo interior da ilha.

E, tal como tinha acontecido no dia anterior, Bart Przedwojewski e Maude Mathys foram mais fortes. Após perder a primeira etapa para o francês Frederic Tranchand por apenas 34 segundos, Przedwojewski voltou a ter como principal rival o norte-americano Jim Walmsley, com quem discutiu o triunfo no segundo dia, e voltou a ganhar o duelo com o especialista em provas de longa distância, percorrendo o percurso em 2h34m49s, menos 2m52s do que o Walmsley.

Foto Jordi Saragossa

Na geral, Przedwojewski vai partir para a última etapa com uma confortável vantagem de 8m54s sobre Walmsley. O marroquino Elhousine Elazzaoui é terceiro, a 11m21s do líder e seu colega de equipa na Salomon.

Entre os portugueses, o grande destaque vai para Bruno Silva. Depois de ser o primeiro atleta nacional nos dois primeiros dias – fez ambos os percursos a par de Dário Moitoso -, o jovem atleta da Furfor Running Project fez uma prova de grande qualidade, conseguindo cortar a meta em 25.º lugar, numa competição de alto nível onde estão alguns dos melhores trailistas mundiais.

Cerca de oito minutos depois de Bruno Silva chegar aos Capelinhos, cortou a meta Bruno Sousa (37.º), o outro atleta da Furfor Running Project que está a participar no GTC. Rúben Veloso (41.º), Filipe Ferreira (45.º), Romeu Gouveia (46.º) e Dário Moitoso (47.º) foram os outros portugueses no top-50.

Foto Philipp Reiter

Na geral, o bom resultado na terceira etapa garantiu a Bruno Silva a entrada no top-30: o dorsal 105 é agora 28.º, seguido entre os portugueses pelo outro corredor da equipa de Paredes (Bruno Sousa é 40.º) e pelo açoriano Dário Moitoso (41.º), da Azores Trail Run.

Na corrida feminina, Maude Mathys ganhou pela segunda vez consecutiva e conquistou a liderança a Tove Alexandersson. A sueca, que venceu no primeiro dia, foi quarta à chegada ao vulcão dos Capelinhos, a 9m32s de Mathys.

Com estes resultados, a suíça da Team Salomon vai partir para o último percurso com 5m11s de vantagem sobre Alexandersson. A norte-americana Rachel Drake (3.º) e a francesa Blandine L’Hirondel (4.º) têm 10m42s e 11m18s de atraso para Mathys, respectivamente.

Foto martina valmassoi

Quem teve mais uma prestação de grande nível foi Inês Marques. A atleta da Salomon Suunto Caravela continua a fazer uma competição em crescendo e acabou a terceira etapa num prestigioso 20.º lugar.

A campeã nacional de trail está muito perto de entrar nas 20 primeiras, objectivo que, à partida, considerava “muito difícil”: Inês Marques é 22.ª, a menos de quatro minutos da espanhola Júlia Font, que fecha o top-20.

Mariana Machado, na 33.ª posição, foi a segunda portuguesa a cortar a meta, seguida de Ester Alves (35.ª), Luísa Freitas (36.ª), Joana Esperanço (41.ª), Sara Silva (42.ª), Margarida Pereira (45.ª), Sónia Túbal (48.ª) e Carolina Pereira (50.ª).