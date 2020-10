Diogo Jota sai do banco para voltar dar a vitória ao Liverpool

Diogo Jota saiu neste sábado do banco para dar a vitória ao Liverpool frente ao West Ham, por 2-1, num jogo em que os “reds” estiveram a perder.

O treinador Jürgen Klopp não deu, desta vez, a titularidade ao avançado português, que tinha entrado de início e marcado nos dois últimos jogos, com Sheffield United (2-1) e Midtjylland (2-0), mas recorreu a Diogo Jota para dar poder de fogo à equipa.

Com o jogo igualado a 1-1, com golos de Fornals (10 minutos) para os visitantes, e Salah para o Liverpool (42, de grande penalidade), foram Diogo Jota e Shaqiri, que entraram aos 70’, a darem a vitória ao campeão inglês.

Minutos antes, Diogo Jota já tinha marcado, num lance bem anulado pelo árbitro Kevin Friend, com o português a bater Fabianski, mas numa situação precedida de falta de Sadio Mané sobre o guarda-redes polaco do West Ham.

Não foi preciso muito para Diogo Jota voltar a colocar a bola na baliza contrária, e desta vez válido, aos 85 minutos, numa combinação com Shaqiri, com o avançado luso a desmarcar-se muito bem e a fazer o 2-1 final.

O triunfo deixa o Liverpool no topo da classificação, com 16 pontos, mais três do que o rival de Everton, que no domingo visita o Newcastle, também em jogo da sétima jornada da Premier League.

Já hoje, o Manchester City subiu provisoriamente ao oitavo lugar, ao vencer fora o Sheffield United, com golo de Kyle Walker, num jogo em que João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva foram titulares nos “citizens”.

A equipa de Pep Guardiola teve um fraco início de campeonato, com dois empates e uma derrota em seis jogos disputados, embora tenha em atraso o jogo da primeira ronda, em casa frente ao Aston Villa.

Em outro jogo desta ronda, o Chelsea venceu fora o “aflito” Burnley (20.º e último), por 3-0, com golos de Ziyech (26 minutos), Zouma (63') e Timo Werner (70'), e é quarto classificado, a quatro pontos do Liverpool, e atrás de Everton e Wolverhampton.

No domingo, o Everton procura colar-se novamente à liderança, com a visita ao Newcastle, num dia em que o Tottenham, de José Mourinho, recebe o Brighton, e o Manchester United, de Bruno Fernandes, recebe o Arsenal, de Cédric Soares.