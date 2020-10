Cristiano Ronaldo é convocado após negativo à covid-19 e vai ser suplente

Cristiano Ronaldo vai integrar os convocados da Juventus para a visita de domingo ao terreno do Spezia, depois de ter tido na sexta-feira um resultado negativo à covid-19, após 17 dias de quarentena.

O internacional português teve um teste positivo em 13 de Outubro, quando estava concentrado com a selecção portuguesa, e desde então falhou um jogo por Portugal, diante da Suécia, e quatro na Juventus, dois na Serie A e outros dois na Liga dos Campeões.

“Está tudo a correr bem, o Cristiano deu negativo no segundo teste ao novo coronavírus. Está bem e viajará com a equipa. Não creio que entre de início, mas é importante tê-lo connosco”, disse neste sábado o treinador da Juventus, o ex-futebolista Andrea Pirlo.

Pirlo considera ser importante ver como é que o jogador português se sente, no domingo e na próxima semana, lembrando que treinar em casa, como Cristiano fez, não é o mesmo que o fazer no relvado.

Desde que o internacional luso está ausente, a campeã italiana só venceu um dos quatro jogos, na visita ao Dínamo Kiev, perdeu em casa com o FC Barcelona (2-0), e empatou para o campeonato com o Hellas Verona (1-1) e com o Crotone (1-1).

Na Liga, a equipa, campeã de forma consecutiva nas últimas nove épocas, é quinta classificada, a quatro pontos do líder AC Milan, seguido por Nápoles e Sassuolo, enquanto na quarta posição está o Inter Milão.