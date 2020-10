Amorim: “Jogadores só podem ver verde, não podem distrair-se com o vermelho e o azul”

Rúben Amorim, treinador do Sporting, recorreu a uma formulação cromática para alertar os jogadores da necessidade de não pensarem nos resultados dos rivais.

“Só podem ver verde. Não podem estar distraídos com o vermelho e o azul. É indiferente o que se passa nos outros campos”, disparou, neste sábado, explicando que os jogadores “leoninos” não podem ficar nervosos com a possibilidade de ultrapassarem o Benfica (à condição) e fugirem do FC Porto na tabela.

Na antevisão do jogo frente ao Tondela (domingo, às 20h), e questionado sobre se teme nervosismo nos jogadores por poderem chegar ao primeiro lugar da I Liga, o técnico garantiu que a ansiedade sentida na jornada anterior, frente ao Gil Vicente, não deve repetir-se nesta ronda.

Ainda sobre a partida frente aos beirões, o treinador “leonino” deixou elogios ao técnico adversário, Pako Ayestarán​, que era adjunto de Quique Flores na passagem de Amorim pelo Benfica, como jogador.

“Foi a primeira pessoa que percebia realmente do trabalho no ginásio. Se tivesse apanhado o Pako mais cedo na minha carreira teria sido melhor jogador. Mas ele era apenas responsável pela parte física e não conheço bem as suas ideias como treinador”.

Questionado sobre as poucas mudanças no “onze” do Sporting e sobre a pouca variabilidade táctica na equipa, Amorim foi claro: “Não tenho ideia de ser revolucionário. Só quero ganhar jogos e utilizo os melhores jogadores para isso”.