Morreu o actor Sean Connery aos 90 anos

O actor escocês, de 90 anos e que notabilizou no papel de James Bond, morreu este sábado. A notícia está a ser avançada pela BBC que não informa o motivo da morte.

Com uma carreira de décadas, Sean Connery recebeu vários prémios de interpretação, incluindo um Óscar para Melhor Actor Secundário, dois Bafta e três Globos de Ouro. O actor, que foi o primeiro a representar o agente secreto ao serviço do governo de Sua Majestade, que passou a simbolizar a quinta-essência do actor britânico junto do grande público, entrou em vários filmes de acção e aventura como Caça ao Outubro Vermelho, em que era o comandante de um submarino nuclear soviético, ou Indiana Jones, onde encarnava o pai de Indiana, Dr. Henry Jones.

Nascido em Edimburgo, em 1930, o primeiro trabalho de Sean Connery foi como distribuidor de leite na capital escocesa, depois de deixar a escola aos 14 anos. Até chegar ao seu primeiro papel como actor, passou pela Marinha, de onde saiu por razões médicas, passando por vários outros diversos trabalhos, incluindo posar como modelo nu para os alunos de Belas-Artes. Foi em 1951 que chegou a participação no musical South Pacific, mas não seria até à década seguinte que a sua carreira descolaria quando em 1962 estreava o primeiro filme da saga 007. Ao todo, Sean Connery deu vida ao agente secreto James Bond em sete filmes.

Em 1988 ganhou o Óscar de Melhor Actor Secundário, pela sua prestação no filme Os Intocáveis, em que faz de polícia Jim Malone no filme de Brian de Palma.