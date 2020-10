Magik Markers entre a luz e a sombra, o pesadelo e a esperança

“Surf’s up”, dizem logo no início. O corpo a deixar-se arrastar nas ondas, o corpo a deixar-se ir sem pressas, que a viagem tem regresso marcado: “I’m coming home today” canta Elisa Ambrogio em tom de vigília entre as notas de um piano assombrado. Surf’s up e já estamos longe. A guitarra toma o lugar do piano e há-de distorcer e contorcer-se como a Old Black de Neil Young em jam com os Crazy Horse. Oito minutos depois, tudo se liquefaz até ao silêncio. Dolência ilusória, prenhe de tumulto e inquietação, esta de Surf’s up. Magnífica e certeira introdução para 2020, álbum que, sete anos depois, nos devolve os Magik Markers, banda de culto, banda charneira do noise rock da década passada, banda a canalizar em música livre o espírito inquietante de um tempo.

