Covid-19. Doentes chegam mais tarde ao hospital e com doença mais avançada

Os doentes estão a chegar mais tardiamente ao hospital e com situações mais avançada das suas doenças, alertam médicos, que reiteram o apelo para as pessoas não terem receio de ir aos serviços de saúde. “As pessoas têm chegado mais tardiamente do que aquilo que seria desejável”, diz à agência Lusa Leonor Carvalho, directora do serviço de Medicina Interna I do Hospital Santa Maria, em Lisboa, onde estão internados doentes sem covid-19, principalmente idosos.

