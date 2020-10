Maioria dos centros de Procriação Medicamente Assistida parou ou interrompeu a actividade

No princípio da pandemia, 17 dos 26 centros de procriação medicamente assistida pararam e oito interromperam parcialmente a actividade. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida diz que é preciso um plano especial de recuperação das listas de espera.

O alerta foi lançado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a autoridade, independente e especializada, que acompanha a prática da PMA em Portugal. Num comunicado emitido esta sexta-feira, exige um “reforço de meios humanos e financeiros no SNS, e, caso se revele necessário, recurso à capacidade disponível fora do SNS, tal como está a ser equacionado para outros sectores da área da saúde”. A não ser assim, “teme que os efeitos da pandemia na actividade da PMA sejam devastadores e irreversíveis”.

Na base da proposta está um inquérito que lançou aos centros para apurar o impacto da pandemia nos tratamentos de fertilidade, na colheita de gâmetas de dadores terceiros e na preservação do potencial reprodutivo. As respostas que obteve indicam que “a maioria reduziu a actividade em 75 a 100%, estimando-se que possam ter sido cancelados/adiados aproximadamente 2900 ciclos” de tratamento. Fazendo uma comparação com igual período do ano anterior (Março a Agosto), a quebra da actividade assistencial revela-se “brutal”: menos 48% no sector público e menos 33% no sector privado.

Tudo se arrastou. Nos centros públicos, “a estimativa é de que a suspensão ou redução da actividade em PMA se repercuta em até oito meses adicionais de tempo de espera”. Atendendo a este cenário, o CNPMA entende que não basta a moratória de seis meses que foi concedida para garantir o direito de acesso aos tratamentos programados a quem, no meio disto tudo, ultrapassou o limite de idade legal.

As regras não são iguais nos centros públicos ou privados. Nos públicos, o Serviço Nacional de Saúde financia estes tratamentos até aos 40 anos da mulher, em caso de técnicas de fertilização in vitro e micro-injecção intracitoplasmática de espermatozóides, e até aos 42 anos, em caso de inseminação artificial e induções de ovulação. Nos privados, os tratamentos podem ser feitos até aos 50 anos, apesar de saírem muito mais caros para os candidatos.

Nos centros públicos, a interrupção, total ou parcial, ocorreu a meados de Março, quando o coronavírus se começou a propagar em Portugal e o Presidente da República declarou o estado de emergência. A 15 de Agosto, quando o inquérito foi lançado, todos já tinham reaberto as portas e começado a reagendar tratamentos e a ministrá-los. Houve um que o fez logo em Abril, a maior parte fê-lo em Maio ou Junho.

Na nota enviada à comunicação social, o CNPMA lembra que a resposta que existia já não chegava para responder às necessidades. E os últimos meses “agravaram esta situação a um ponto crítico que obrigará a todos quantos têm responsabilidade na definição de prioridades nas políticas de saúde a tomar medidas urgentes para salvaguardar o futuro da PMA no SNS em Portugal”.