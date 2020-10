Dona do JN e DN vai despedir 81 funcionários

A Global Media Group, que detém os jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e o Açoriano Oriental e ainda a rádio TSF, entre outras empresas de media, vai iniciar um processo de despedimento colectivo que abrange 81 colaboradores, 17 dos quais jornalistas, em diferentes áreas da empresa, por causa da “profunda quebra de receitas do sector, em particular na área da imprensa”.

A decisão, que a administração do grupo apelida de “uma opção difícil, mas inadiável”, foi avançada esta sexta-feira em comunicado. “A evolução acentuadamente negativa do mercado dos media, agora mais evidente com a presente pandemia, precipitou os meios de comunicação social numa crise sem precedentes a que importa responder com fortes medidas de contenção”, lê-se no comunicado.