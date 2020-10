Directores do Norte apelam a que se passe “imediatamente” para aulas em regime misto

Com o aumento dos casos de infecção por covid-19 a registar aumentos que ultrapassam os 40%, a região do Tâmega e Sousa está “no olho do furacão”, descreve o presidente da Associação nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, que nesta quinta-feira reuniu de urgência para lançar um apelo veemente ao Governo: é necessário autorizar “as escolas das localidades com maior crescimento da pandemia a funcionar, provisoriamente, no regime misto que organizaram para o presente ano lectivo”.

