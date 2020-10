Covid-19: Cerca de 50 das 60 camas de enfermaria do Santa Maria ocupadas

Cerca de 50 das 60 camas de enfermaria para doentes covid-19 do Hospital de Santa Maria têm estado ocupadas no último mês, com a equipa médica receosa que de repente surjam muitos doentes nesta segunda vaga da pandemia. “A grande diferença em relação à primeira vaga é o número de doentes que entram por dia e nós não nos podemos ver livres, entre aspas, dos doentes que já cá estão”, diz à agência Lusa o director do Serviço de Medicina II, António Pais Lacerda.

