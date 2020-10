Conheça a chave do Euromilhões desta sexta-feira

A chave vencedora do concurso 087/2020 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 12 - 16 - 20 - 21 - 28 e pelas estrelas 3 e 9.

Em jogo, no primeiro prémio deste concurso estavam 17 milhões de euros. Segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia, saiu em Portugal um segundo prémio, no valor de 163.187 euros.

Uma vez que ninguém acertou na combinação completa, na próxima terça-feira estará em jogo, no primeiro prémio, um valor de 26 milhões de euros.

O M1lhão, também sorteado hoje, foi atribuído ao código CVR 20 301. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito do Lisboa.

