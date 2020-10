Carros sujos podem chumbar na inspecção a partir de domingo

As novas regras para a inspecção automóvel entram em vigor no próximo domingo, dia 1 de Novembro. Entre elas está a obrigação de os carros estarem limpos quando chegam à inspecção. Caso tal não se verifique, pode dar direito a chumbo.

“Sempre que as condições de limpeza prejudiquem as observações durante a inspecção, o veículo deve ser reprovado e o inspector deve descrever na ficha de inspecção a não realização dos ensaios e verificações correspondentes à inspecção por não existirem condições de limpeza”, lê-se no texto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), publicado em Diário da República em Julho.

De acordo com a lista dos aspectos em análise, a “falta de asseio ou conservação de elementos no interior ou exterior” corresponde a uma deficiência de tipo 2, que faz com que o veículo seja chumbado.

O objectivo do documento do IMT passou pela necessidade de actualizar os métodos e procedimentos das inspecções periódicas, de acordo com as “inovações tecnológicas desenvolvidas pela indústria automóvel”. A actualização deve-se também às mudanças legislativas verificadas a nível europeu e nacional, para uma aplicação “de modo integrado”.