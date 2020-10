Pior dia da pandemia em Portugal. Máximo de mortes, novos casos e internados em cuidados intensivos

Portugal registou novos máximos diários de casos de infecção (4656) e de mortes (40) na quinta-feira. No total, o país contabiliza 2468 óbitos e 137.272 infecções.

Dos novos casos, 2831 (60,8%) foram identificados na região Norte, onde morreram 19 pessoas no último dia. Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 1357 novos casos (29%) e ocorreram 13 mortes. No Centro morreram três pessoas, no Algarve morreram duas pessoas e no Alentejo três.

Com mais 1747 recuperações, o total de recuperados sobe para 77.449. Há mais 2869 casos activos, para um total de 57.355. Este valor resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções. Os dados foram divulgados na actualização diária do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde, com informação relativa ao dia anterior.

Maior número de sempre de pessoas em cuidados intensivos

Estão internadas 1927 pessoas (mais 93), das quais 275 em unidades de cuidados intensivos (mais seis). Nunca houve tantas pessoas internadas com covid-19 em Portugal. Também o número de internados em cuidados intensivos é o maior de sempre, ultrapassando aquele que era o valor mais elevado até ao momento (271 pessoas a 7 de Abril).

A taxa de letalidade global no país é de 1,8%. Cerca de 86,7% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos: 2139 pessoas.

A região Norte tem o maior número de casos de infecção (61.427) e de mortes (1088) no país. Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 57.937 infecções e 980 mortes. O Centro regista 11.735 casos de infecção (mais 334) e 312 mortes, o Algarve conta 2699 casos (mais 57) e 27 óbitos e o Alentejo totaliza 2673 infecções (mais 65) e 46 mortes. Nos Açores há registo de 366 casos (mais oito) e 15 óbitos e a Madeira contabiliza 435 infecções (mais quatro) e nenhuma morte desde o início da pandemia.