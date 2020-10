O “pântano” e duas notas sobre o PCP e o BE

António Costa abriu o debate sobre o Orçamento do Estado para 2021 a dizer que a votação na generalidade é “clarificação política”, zurzindo com isso no BE, que ia votar contra (e assim o fez). Como ainda não sabemos com 100% de certeza como será a votação final do documento, diria que o debate deste dois dias foi muito mais clarificador do que a mera votação.

