Governo vai tentar evitar novo estado de emergência até meados de Novembro

O Governo está a avaliar a possibilidade de decretar confinamento geral nas primeiras duas semanas de Dezembro. O objectivo é evitar deslocações durante as semanas dos feriados de dia 1 e 8, soube o PÚBLICO junto de dirigentes partidários presentes na ronda de encontros com o primeiro-ministro, esta sexta-feira. De acordo com as informações recolhidas, o funcionamento das escolas deverá manter-se em regime presencial, mas o comércio deverá fechar portas.

