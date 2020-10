Governo argumenta que Chega não tem o direito de pedir a suspensão das restrições dos Finados

O Governo respondeu ao Supremo Tribunal Administrativo (STA) que o Chega, enquanto partido político, não tem o direito de pedir a suspensão das restrições de circulação decididas para este fim-de-semana porque não é “titular de nenhum dos direitos fundamentais” com que justifica a intimação que colocou em tribunal.

Na argumentação enviada pela Presidência do Conselho de Ministros ao STA na tarde desta sexta-feira e a que o PÚBLICO teve acesso, o Centro de Competências Jurídicas do Estado, que elaborou a contestação à intimação do Chega, usa ainda mais dois argumentos: o da “impossibilidade do pedido” e a da “impropriedade do meio processual”.

No primeiro caso trata-se de defender que aos tribunais administrativos – onde o Chega entregou o seu pedido de intimação – “não compete funcionalmente condenar os órgãos administrativos [neste caso o Conselho de Ministros] a revogar os actos ou normas que pratiquem”. Para isso, o Governo cita um acórdão do STA do ano passado sobre uma intimação com o mesmo argumento usado pelo Chega, ou seja, para protecção de direitos, liberdades e garantias, que considerava que “quando são confrontados com actos ilegais, os tribunais administrativos declaram-nos nulos ou anulam-nos – sendo juridicamente inconcebível que condenem a Administração a fazê-lo”.

Já sobre a “impropriedade do meio processual”, o Centro de Competências Jurídicas do Estado volta a citar outro acórdão do STA para defender que a declaração de nulidade ou anulação de actos – como a que o partido Chega pretende – “não se enquadra nas finalidades do processo de intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias”. Ou seja, o partido liderado por André Ventura terá escolhido mal o procedimento jurídico para combater a decisão do Conselho de Ministros.