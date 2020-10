Açores: PSD, PPM e CDS reunidos para concretizar futuro da frente de direita

Os líderes regionais do CDS, Artur Lima, e do PPM, Paulo Estêvão, deslocaram-se esta sexta-feira a São Miguel para se reunirem com o presidente do PSD-Açores, José Manuel Bolieiro. A reunião começou ao final da tarde e ainda não terminou. Em cima da mesa está uma coligação de direita para solucionar o imbróglio político que resultou das últimas eleições regionais. O PÚBLICO sabe que à partida para o encontro existia um princípio de entendimento entre os três partidos.

Continuar a ler