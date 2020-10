Nasceu a “telepraxe”: em pandemia, a praxe muda-se para o Zoom e Instagram

As T-shirts do curso não foram encomendadas. As calças de fato de treino continuam limpas, os joelhos sem terra, as gargantas sem doer de gritar. A praxe parou presencialmente em Março e nunca mais voltou; mas com o novo ano lectivo, e com a proibição de grandes ajuntamentos, muitos praxistas contornaram a pandemia e passaram a cumprir as suas tradições académicas na Internet. O Zoom, o Instagram e outras plataformas são agora palco de estudantes trajados e caloiros.

