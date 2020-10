Ser Voluntário… na ADM Estrela

Área geográfica: Lisboa

Tema: Apoio ao estudo

Uma recomendação da Bolsa do Voluntariado, uma iniciativa da Entrajuda

A ADM Estrela – Associação Social e Desenvolvimento é uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), com sede em Vale de Estrela – Guarda, reconhecida como ONG PD – Organização Não Governamental para Pessoas com Deficiência.

A associação pretende assumir um papel social de reconhecido valor no que respeita ao apoio junto das populações que apresentam maior vulnerabilidade social e tem vindo a aumentar a sua oferta no que respeita ao apoio social e intervenção junto das populações.

Contactos Tlf: 213 880 016

Tlm: 927 967 880

Facebook

A delegação de Lisboa da ADM Estrela surge da vontade de alargar o trabalho de intervenção social que a associação já desenvolve há anos na zona centro do país, e visa fundamentalmente o incentivo do protagonismo infanto-juvenil e a capacitação de jovens no desenvolvimento de projectos elaborados no âmbito do bem-estar social e melhoria das condições de vida da população do território onde está inserida, dinamizando, envolvendo e articulando as acções desses projectos com outros actores existentes localmente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Qual o impacto da ADM Estrela?

Actualmente, a intervenção da Associação abrange os territórios de Vale de Estrela, Guarda, Pinhel, Manteigas, Belmonte, Castelo Branco e Lisboa. Desenvolvem projectos e encontram-se em funcionamentos respostas sociais em várias áreas passando pela infância, juventude, pessoas idosas e cooperação internacional e desenvolvimento.

Como posso ajudar?

A actividade de apoio ao estudo integra o programa Academia Moov Liberdade da ADM Estrela, e tem como principal objectivo aumentar o sucesso escolar através da promoção das competências pessoais e sociais adequadas e da co-responsabilização dos encarregados de educação das crianças, dos 6 aos 12 anos, residentes no Bairro a Liberdade e Serafina, Lisboa, que se encontram em situações socioeconómicas vulneráveis, através de actividades de apoio socioeducativo e despiste de dificuldades de aprendizagem, bem como o reforço de competências parentais.

Mais populares A carregar...

O que precisam de mim?

É necessário apoio ao estudo nas seguintes matérias: Matemática: 5.º ao 7.º ano; Físico-química: 7.º ano e Português: 5.º ao 7.º ano, tendo em conta os seguintes horários: 2.º ciclo (10 anos): terças-feiras, das 15h-17h; 3.º ciclo (11-12 anos): terças-feiras, das 11h-12h. Pode ser presencial ou adaptado a um modelo de online, com a equipa da Academia Moov Liberdade a acompanhar na sala.