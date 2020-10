O Supremo Tribunal dos EUA em ebulição?

A juíza Amy Coney Barrett, nomeada pelo Presidente Trump para o Supremo Tribunal norte-americano, e confirmada pela maioria republicana no Senado, veio, de forma inequívoca, consolidar a maioria conservadora (6-3) no mais alto tribunal dos Estado Unidos. Se a nomeação de um juiz para o Supremo Tribunal dos EUA é sempre política, reflectindo as preferências do Presidente em exercício, seja ele democrata ou republicano, e tem repercussões duradouras, uma vez que os juízes são nomeados vitaliciamente, no caso da jovem Amy Barrett, com 48 anos de idade, a sua entrada no Supremo Tribunal atingiu o paroxismo da luta política.

Continuar a ler