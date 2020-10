Suspensão de Corbyn deixa Partido Trabalhista à beira de uma “guerra civil”

“Guerra civil”. Foi a expressão mais repetida nas manchetes dos principais jornais britânicos nesta sexta-feira para descreverem o ponto de situação no Partido Trabalhista, na ressaca da decisão drástica da direcção de Keir Starmer de suspender a filiação do antigo líder e deputado desde 1983, Jeremy Corbyn, que recusou as conclusões críticas de um relatório sobre a sua gestão das denúncias de anti-semitismo no Labour.

Continuar a ler