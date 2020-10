Sindika Dokolo, as três faces da mesma moeda

O homem bem-parecido e elegante que desempenhou sempre em Angola o papel secundário para a mulher, a empresária Isabel dos Santos, buscando para si apenas o protagonismo no mundo das artes africanas, quer como coleccionador, o maior de arte contemporânea africana, diz-se, quer como activista na defesa da devolução das obras que as potências colonizadoras roubaram a África, morreu esta quinta-feira num acidente de mergulho, ao largo da costa do Dubai, onde o casal residia depois das denúncias feitas pelos Luanda Leaks que redundaram em investigações judiciais, arresto de bens e congelamento de contas.

