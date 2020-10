Pelo menos sete mortos após deslizamento de terras em El Salvador, dezenas soterradas

Um deslizamento de terras, esta sexta-feira, provocou pelo menos seis mortos e pelo menos 35 soterradas em El Salvador, revelou o ministro do Interior, Mario Duran. Acrescentando que a situação está particularmente "difícil” na vila de Los Angelitos, no município de Nejapa, centro-oeste, onde ocorreu o deslizamento. Até ao momento, estão confirmadas pelo menos seis mortes.

“Por volta das 23h ( 5h em Portugal continental) houve um trovão e, de repente, sentimos como se houvesse um terramoto. Foi quando o deslizamento começou”, disse à Reuters Ricarda Sibrian, de 43 anos, que confirmou que perdeu a filha, a neta e o genro.

Os serviços de Protecção Civil de El Salvador confirmaram que a foi aberta uma fenda na terra com cerca de quatro quilómetros de profundidade, varrendo lama, pedras e troncos. Entre os sete mortos, ainda de acordo com as autoridades, há duas crianças.

O ministro da Defesa, Rone Francis Merino Monroy, publicou fotografias nas redes sociais em que se pode ver elementos do exército a apoiar os bombeiros a tentar encontrar sobreviventes no meio dos escombros.

De acordo com o ministro do Interior, Mario Duran, a situação do país “é difícil” e as autoridades acreditam que pelo menos 35 pessoas estão desaparecidas.