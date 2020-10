Forte sismo sentido na Turquia e na Grécia

Um sismo de magnitude 7 abalou esta sexta-feira a zona da Turquia banhada pelo mar Egeu. Foi também sentido em algumas regiões da Grécia.

O sismo abalou a costa do Egeu na Turquia e a região de Marmara, avança a comunicação social turca. O abalo, que se deu pelas 11h50, foi também sentido em Atenas, na Grécia, e em Istambul, na Turquia. Em Istambul não há relatos de danos, segundo o governador.

Testemunhas ouvidas pela Reuters contaram que uma multidão foi para as ruas de Izmir depois do sismo. Imagens da televisão pública turca TRT Haber mostram um edifício em ruínas no centro daquela cidade costeira.

O epicentro situa-se a 17 quilómetros da costa da província de Izmir, numa profundidade de 16 quilómetros, segundo os serviços de emergência turcos. Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos calcula que o epicentro terá tido como 10 quilómetros, situando-o a 33,5 quilómetros da costa turca.

Moradores de Samos, uma ilha com cerca de 45 mil pessoas, foram aconselhados a manterem-se longe das áreas costeiras, disse à televisão grega Skai TV Eftyhmios Lekkas, responsável pela organização grega de planeamento para sismos.

“Foi um tremor de terra muito grande, é difícil ter um maior”, disse.

Os terramotos são comuns na Turquia. Cerca de 17 mil pessoas morreram num sismo em Izmir em 1999.