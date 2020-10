Paredes de escolas secundárias e universidades em Lisboa vandalizadas com frases racistas

Na madrugada desta sexta-feira, dia 30 de Outubro, várias escolas secundárias e universidades em Lisboa foram vandalizadas com mensagens de ódio racistas e xenófobas. Os ataques foram feitos nas entradas das escolas secundárias da Portela e de Sacavém, na Escola Secundária António Damásio, nos Olivais, e ainda na Universidade Católica Portuguesa e no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). Ainda não foi identificado o autor dos crimes de vandalismo com acusações discriminatórias. As imagens foram divulgadas na rede social Twitter e Instagram, onde são várias as críticas entre a comunidade. “Mas calma, Portugal não é racista”, lê-se numa das publicações que revela o ódio tingido em vários muros da Universidade Católica Portuguesa.

“Morte aos pretos, por uma faculdade branca”, “Zucas, voltem para as favelas! Não vos queremos aqui!”, “Portugal é branco. Pretos voltem para África!”, “Morte aos ciganos. Portugueses digam sim ao racismo”, “Viva a Europa branca” - são algumas das mensagens de ódio, que incentivam a discriminação, espalhadas pelos estabelecimentos de ensino em Lisboa.

Ao PÚBLICO, fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirma que "até ao momento não foi identificado nenhum possível suspeito, apenas foram reportadas as situações pelos elementos policiais que se deslocaram ao local”. A PSP encontra-se a “compilar informação” das chamadas ocorridas esta manhã, e confirma que foram alertados às 10h em relação ao vandalismo na Universidade Católica Portuguesa.

Fonte do gabinete de Manuel Grilo, vereador da Educação na Câmara Municipal de Lisboa, já expressou a intenção do Bloco de Esquerda em "pintar de branco” as paredes com mensagens discriminatórias, e “colocar uma faixa”, amanhã.

Em declarações ao Observador, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, condena o vandalismo nas paredes da Universidade e mostra preocupação com a violação da segurança do campus: “nós vemos isto como um ataque directo à universidade e aos seus valores”. Isabel Capeloa Gil confirma que já foi feita “uma queixa às autoridades” e que “estão a ser investigadas as captações de imagem CCTV para identificar o autor”. Contudo, compreende que as instituições de ensino sejam alvos “daqueles que pugnam por uma agenda de discriminação e divisão na sociedade” por representarem “o princípio da liberdade, da autonomia, do respeito e do diálogo intercultural”.

Em comunicado na rede social Instagram, a Associação de Estudantes do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) expressa um “total choque” com o sucedido nesta madrugada. “Este tipo de acções são repugnantes e vão contra todos os nossos valores”, escrevem, sublinhando que “actos racistas não podem ser tolerados ou confundidos com liberdade de expressão”, por violarem os direitos humanos. Terminam com uma mensagem de solidariedade destinada a estudantes que se possam sentir ofendidos com este vandalismo racista e xenófobo.

Texto editado por Ana Fernandes