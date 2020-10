No primeiro dia de controlo entre concelhos, PSP apostou na “sensibilização” e confia na palavra dos condutores

Na operação de fiscalização que arrancou por volta das 16h30 na Ponte 25 de Abril, sentido Norte-Sul, cerca de uma dezena de elementos da divisão de trânsito da PSP têm aproveitado para fazer uma operação de fiscalização rodoviária, como se de tempos “normais” se tratassem. Pedem aos condutores a identificação, os documentos da viatura e perguntam qual a razão da deslocação. Em muitos casos, não é pedida qualquer declaração a atestar um motivo para a deslocação. Basta a palavra dos condutores, que estão, em grande parte a regressar às suas casas na margem sul depois de um dia de trabalho ou de aulas.

Há ainda quem seja surpreendido pelos dispositivos montado à entrada da ponte, apesar de saber que, desde a meia-noite desta sexta-feira e até às 6h de terça, a circulação entre concelhos está condicionada — ainda que haja várias excepções.

Há também casos de quem partilha responsabilidades parentais e se desloca à margem sul do Tejo para ir buscar os filhos e garanta que, nos próximos três dias, ficará pelo concelho de residência.

As principais interpelações feitas pelos agentes têm sido referentes aos documentos da viatura, sobretudo automóveis ligeiros e motas, como o seguro ou o IUC que, em alguns casos, não estão em dia e, por isso, têm de aguardar mais tempo. Em geral, as interpelações dos agentes estão a ser recebidas com bastante tranquilidade por parte dos automobilistas.

Na primeira hora e meia da acção de fiscalização nenhum automobilista foi mandado para trás. Ao PÚBLICO, a subcomissário Cátia Brás insiste que a PSP não está ali para “dificultar” a deslocação da população, mas sim numa lógica de “sensibilização”, confiando nas justificações dadas pelos condutores. Por ali, os grandes problemas levantados têm sido mesmo as infracções ao Código da Estrada. As acções de fiscalização vão continuar até à madrugada de terça-feira.