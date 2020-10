O Zozosuit ajuda a tirar correctamente as medidas e a nova versão foi melhorada

A japonesa Zozo Inc. divulgou nesta quinta-feira o sucessor de seu fato que tira medidas com a ajuda de um smartphone. Chama-se Zozosuit e sofreu alterações de design e software que melhoram as suas funcionalidades permitindo obter medidas mais fidedignas para fazer roupa por medida.

Mais A carregar...

O primeiro Zozosuit não foi um sucesso porque não media correctamente o corpo de quem o vestia, dificultando sobretudo a compra de roupa desportiva e lingerie. Agora, ao novo, com tecnologia 3D, foram adicionados mais marcadores o que permite ao smartphone, quando faz o scanner, obter medidas mais precisas.

Este tipo de tecnologia de medição corporal de precisão e fácil de usar tornou-se o Santo Graal para as marcas de retalho que vendem cada vez mais online, sobretudo desde que a pandemia começou. Esta tecnologia permite que, se as medidas estiverem correctas, haja menos devoluções, baixando os custos da operação dos retalhistas.