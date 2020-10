Salada de couve-flor e cenouras assadas, grão-de-bico, passas e molho de coentros

A receita desta semana é uma salada de vegetais assados com grão-de-bico e passas, tudo envolvido num molho fresco e picante de coentros, limão, alho e especiarias.

Nesta salada morna, optei por assar a couve-flor para que este vegetal de paladar neutro desenvolvesse mais sabor. A par da couve-flor, juntei também cebola roxa e cenoura, para obter uma salada mais rica em cor, assei os vegetais até ficarem tenros e bem dourados no seu exterior, mexendo-os uma vez durante o processo, para caramelizar uniformemente.

Enquanto os vegetais assavam, adiantei o molho de coentros: piquei bem os coentros e coloquei numa taça pequena juntamente com as especiarias, o sumo de limão, o alho e o azeite. Este molho verde foi inspirado no clássico molho marroquino, o Chermoula, tradicionalmente utilizado para marinar e dar sabor a carnes e peixe. Nesta salada, foi adicionado aos vegetais assados, para lhes dar um sabor fresco, cítrico, pungente e picante.

Depois de retirar a couve-flor do forno, juntei algumas passas, para ressaltar a doçura dos vegetais assados. E, para manter o registo de um prato com alguns ingredientes e sabores da culinária marroquina, desde amêndoas, cenoura, coentros, cominhos moídos, limão, paprica e até passas, não poderia faltar o grão-de-bico, para uma salada que também pode ser um prato principal.

Salada de couve-flor e cenoura assadas, grão-de-bico, passas e molho de coentros

2 porções

35 min

Dificuldade: 2/5

Ingredientes:

½ ramo de couve-flor, cortado em raminhos

2 cenouras médias, cortadas na diagonal (em fatias de 2 cm de espessura)

1 colher de sopa de azeite

½ cebola roxa, cortada em fatias

2 colheres de sopa de passas

1 lata pequena (260 g) de grão-de-bico cozido, escorrido

2 colheres de sopa de coentros frescos

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas ou picadas, tostadas

Molho de coentros

½ chávena de coentros frescos (ou, caso não aprecie, opte pela salsa)

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de sumo de limão

1 dente de alho pequeno, picado

¼ colher de chá de paprica

¼ colher de chá de cominhos moídos

Uma pitada de sal e de piripíri

Procedimento:

1. Prepare a couve-flor e as cenouras. Junte aos vegetais o azeite e tempere com uma pitada de sal e pimenta preta. Coloque os vegetais uniformemente espalhados sobre uma forma revestida com papel vegetal ou papel de alumínio e leve ao forno preaquecido a 220°C durante cerca de 8 minutos, até os vegetais ficarem tenros.

2. Mexa os vegetais e junte a cebola roxa fatiada. Leve os vegetais novamente ao forno durante cerca de 12 minutos, até a couve-flor desenvolver uma cor dourada.

3. Para fazer o molho de coentros, coloque todos os ingredientes respectivos ao molho num processador de alimentos pequeno e triture até formar um molho. Em alternativa, também pode picar bem as folhas e envolver todos os ingredientes numa taça pequena.

4. Numa taça grande ou travessa, envolva os vegetais assados, o molho, o grão-de-bico cozido e as passas. Salpique as amêndoas laminadas ou picadas e os coentros frescos. Sirva a salada morna.

Variações:

Salada de brócolos e pimento assado com molho de manjericão: No lugar da couve-flor e cenoura, asse brócolos (igualmente cortados em raminhos) e um pimento vermelho (cortado em fatias).

Proceda tal como descrito na receita, mas, no passo 3, na elaboração do molho, troque os coentros por manjericão e omita as especiarias (cominhos e paprica). No passo 4, em vez das passas junte azeitonas descaroçadas e picadas.