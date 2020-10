O que se passou, afinal, com o Barca Velha 2011?

O lançamento do Barca Velha 2011 foi adiado para 2021 devido a um problema na extracção das rolhas, segundo anunciou a própria empresa, a Sogrape. Nas redes sociais, o assunto virou chacota. Afinal de contas, estamos a falar do mais renomado e caro vinho tranquilo português (cada garrafa custa mais de 400 euros) e que passa, no mínimo, sete anos em cave antes de começar a ser comercializado.

Continuar a ler