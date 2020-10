Frederico Falcão: “Durante a pandemia, os brasileiros começaram a consumir mais vinho português”

Ao longo dos três dias da 7.ª edição do Vinhos de Portugal – o evento, este ano totalmente digital, organizado pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Económico, em parceria com a ViniPortugal e curadoria da Out of Paper –, Frederico Falcão, o presidente da ViniPortugal, assistiu às sessões de provas de vinho e conversas ao vivo, conversou com os vários produtores que participaram presencialmente no evento (ao todo estiveram 62, mas muitos destes entraram a partir das suas casas ou das suas adegas) e esteve atento às vantagens que este novo formato traz à comunicação no mundo dos vinhos. O evento decorreu entre 23 e 25 de Outubro no Hotel Onyria, em Cascais, e, num dos intervalos das sessões, a Fugas conversou com Frederico Falcão para perceber quais são as estratégias para a promoção do vinho português em ano de pandemia.

