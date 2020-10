easyJet lança rota Faro-Amesterdão para o Inverno

“Na sequência da decisão do Governo dos Países Baixos de incluir Portugal na sua lista de destinos seguros”, em matéria de pandemia, anuncia a easyJet, a companhia lança uma nova rota de Inverno entre Amesterdão e Faro.

A escolha de Faro não é aleatória: Portugal, por agora, está na lista de “destinos seguros” mas com duas excepções: Lisboa e Porto – no caso destas duas grandes regiões, os viajantes que cheguem aos Países Baixos têm de fazer uma “quarentena de dez dias” (lista holandesa oficial de países, regiões e condições covid-19 aqui).

Com o Algarve assumido como região segura, a easyJet aposta nesta nova ligação entre Portugal e os Países Baixos com um voo semanal a partir de 19 de Dezembro e até 21 de Março, pelo menos.

No período de Natal (22 a 29 de Dezembro) haverá dois voos por semana.

"Esta nova rota pretende alavancar um mercado dos proprietários, com casa de férias em Portugal, que tem de ser estimulado com oferta", sublinha a companhia aérea em comunicado.

No site da empresa podem encontrar-se bilhetes Faro-Amesterdão desde 19,49 euros (surgia no Viajómetro, ferramenta da easyJet que mostra as passagens mais económicas, como o preço mais baixo, no caso para o voo de estreia a 19 de Dezembro).