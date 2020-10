Governo pondera alargar restrições a mais municípios e admite recolher obrigatório

O Governo está a avaliar a possibilidade de alargar a mais municípios as restrições que actualmente vigoram em Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada, instalar o recolher obrigatório e recuperar a norma que vigorou durante o confinamento para a obrigatoriedade do teletrabalho. As medidas foram avançadas pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, no final de uma reunião com os parceiros sociais e deverão ser discutidas no Conselho de Ministros de sábado.

Siza Vieira afastou a ideia de Portugal voltar a ter um confinamento generalizado, como aconteceu entre Março e Abril, mas frisou a necessidade de se tomarem medidas para conter o crescimento “muito significativo” do número de novos contágios de covid-19.

Um das medidas em cima da mesa passa por impor restrições mais severas nos municípios onde o número de novos casos por 100 mil habitantes ultrapassa um determinado nível (não precisou qual) e outra passa pela possibilidade de impor o recolher obrigatório. Em relação a esta última medida Siza Vieira, disse que alguns parceiros colocaram dúvidas quanto à sua eficácia e pediram que fosse avaliado o peso dos contágios na via pública durante a noite.

O ministro da Economia disse ainda que está a ser avaliada a hipótese de recuperar “uma maior obrigatoriedade do teletrabalho”. Mas neste campo, adiantou, as opiniões dos parceiros foram maioritariamente contrárias.

“O que me parece importante é que a conjugação do controlo da situação sanitária e o nosso objectivo comum de assegurarmos a recuperação da economia - e de tentar salvar o Natal - exige que sejamos capazes de conter o ritmo de novos contágios e exige comportamentos individuais responsáveis”, afirmou o ministro.

Siza Vieira afastou a ideia de se voltar a uma situação de confinamento. “Não estamos a discutir a hipótese de um confinamento geral. Todas as confederações patronais e as centrais sindicais manifestaram a ideia de que é essencial manter em funcionamento a actividade económica e o ensino presencial nas escolas”, afirmou na conferência de imprensa que se seguiu à reunião com os parceiros sociais.