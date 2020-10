Covid-19: Federação de andebol lamenta desconsideração do desporto

O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, lamentou nesta sexta-feira que o desporto não tenha “a mesma consideração” que outros sectores da sociedade, em reacção à suspensão de várias competições durante o fim-de-semana.

“O país não pode parar, a economia não pode parar, as empresas não podem parar, o turismo não pode parar, a cultura não pode parar, mas acho que o desporto também não pode parar. Não tem havido a mesma consideração com o desporto relativamente a todas as outras actividades”, expressou à Lusa, à margem da assinatura do protocolo da candidatura ibérica à organização do Euro 2028 de andebol.

O dirigente federativo lembrou que “o desporto também é economia, também é cultura, também é turismo, é actividade física, é saúde” e, como tal, “tem de ser visto nesta dimensão total”, o que considera que “nem sempre tem sido” feito.

Miguel Laranjeiro explicou que “já há mais de uma semana” que as federações trabalhavam com o Governo - que decretou medidas restritivas excepcionais - nesta decisão, num “processo de diálogo” que “podia ter sido diferente”.

“Somos das actividades mais seguras que existem, que cumprem as regras que estão impostas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e, portanto, cumpriremos com toda a responsabilidade. Continuamos a cumprir as regras sanitárias, mas não podemos aceitar que o desporto seja desconsiderado ou colocado de parte quando falamos de outras actividades”, lamentou.

Os jogos das competições desportivas amadoras marcados para o fim-de-semana foram cancelados, devido às restrições impostas para evitar a propagação do novo coronavírus, mantendo-se a calendarização das I e II Ligas de futebol.

“A decisão de suspender as actividades não profissionais foi reafirmada pelo Governo às federações desportivas esta quinta-feira e apelamos à melhor compreensão de todos no sentido de a cumprir”, lê-se no comunicado conjunto das federações de andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.