Covid-19 “cancela” Rali da Bélgica

O Rali da Bélgica, penúltima etapa da temporada de 2020 do Mundial, agendado para 19 e 22 de Novembro, em Ypres, foi cancelado devido à pandemia de covid-19, confirmou esta sexta-feira a organização.

O aumento do número de contágios trouxe medidas mais rígidas para conter a propagação do vírus na Bélgica e, face à crescente pressão sobre os hospitais e sector da saúde, a autarca de Ypres, Emmily Talpe, anunciou que não podia deixar o rali disputar-se.

“Tomámos esta decisão em conjunto com o governador da Flandres Ocidental, Carl Decaluwé, e os presidentes dos outros municípios”, disse Emmily Talpe.

Jan Huyghe, representando o promotor do evento, adiantou que os organizadores do Mundial de ralis entendem “perfeitamente a decisão”, dado que “a saúde da população, do pessoal do sector de saúde, dos funcionários e voluntários, participantes e todos os fãs vem em primeiro lugar”.

“Acompanhamos a crise de saúde em estreita consulta com as autoridades locais. Infelizmente, os números continuam a aumentar dramaticamente”, lamentou Jan Huyghe.

Os organizadores do Rali da Bélgica esperam que “este cancelamento seja apenas um adiamento” e que o evento encontre o seu lugar no calendário do Mundial no futuro.

Depois de apenas seis provas disputadas, dada a redução imposta no calendário pela pandemia de covid-19, o britânico Elfyn Evans (Toyota) lidera, com 14 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o francês Sébastien Ogier.

A 24 pontos do líder Elfyn Evans encontra-se o belga Thierry Neuville (Hyundai), na terceira posição, e a 28 o estónio Ott Tänak (Hyundai), campeão do mundo em título, no quarto posto.

Com o cancelamento do Rali da Bélgica, fica a faltar apenas um evento no calendário para terminar a temporada de 2020, em Monza (Itália), de 4 a 6 de Dezembro.