Lalique: uma exposição para ver os vidros do joalheiro que quis levar a beleza à casa de toda a gente

A arca de tesouros que é o Museu Gulbenkian reflecte o gosto sofisticado, culto, do milionário arménio que em meados do século XX resolveu deixar em Portugal a colecção riquíssima, diversa, que reuniu durante 50 anos. Um acervo que nos mostra que Calouste Sarkis Gulbenkian tinha um pé no passado – moedas gregas, deuses egípcios; tapeçarias do Renascimento, trípticos de escultura góticos, Bíblias iluminadas; códices medievais, pintura ocidental de artistas como Rembrandt, Rubens, Turner, Frans Hals ou Domenico Ghirlandaio – e outro no presente, dando atenção à arte decorativa japonesa ou à produção de pintores como Manet, Monet, Degas ou Fantin-Latour. Não há, no entanto, artista, seu contemporâneo ou não, que Gulbenkian tenha coleccionado de forma tão sistemática como René Lalique.

Continuar a ler